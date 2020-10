Am Dienstag (20. Oktober) werden von 20 bis etwa 22 Uhr notwendige Wartungsarbeiten an der Telefonanlage des UKM (Universitätsklinikum Münster) durchgeführt. Aus diesem Grund ist das UKM während dieser Zeit nur eingeschränkt unter den bekannten Nummern 0251/83-xxxxx zu erreichen. Das berichtet das UKM in einer Pressemitteilung.

Die Info Ost des UKM ist während der Wartungsarbeiten in dringenden Fällen über die Nummer 0152/549 577 97 erreichbar. Die Telefonie über Mobilfunkgeräte ist nicht eingeschränkt.