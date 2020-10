Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in Münster wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden mussten, hat sich laut einer Mitteilung der Krankenkasse IKK classic fast verdreifacht. Waren es nach Zahlen von Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 2017 noch fünf Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis unter 20 Jahren, so waren es 2018 mit 16 fast dreimal so viele.

„Allerdings darf man nicht vergessen: Diese Zahlen sind nur die Spitze des Eisbergs. Bei weitem nicht alle Kinder und Jugendlichen mit einem ‚Vollrausch‘ landen auch im Krankenhaus, die Dunkelziffer ist entsprechend hoch“, so Stefanie Weier von der IKK classic.

Alkoholische Mixgetränke noch immer beliebt

Warum manche junge Menschen so viel trinken, wissen selbst Experten nicht ganz genau, so die IKK. Klar sei: Viele Kinder und Jugendliche glauben, dass Alkohol sie erwachsen, selbstbewusst, attraktiv, sexy oder mutig mache. Außerdem seien die alkoholischen Mixgetränke immer noch sehr beliebt, bei denen man den Alkohol nicht schmeckt, deren Wirkung aber sehr schnell einsetzt.

Niedriger Preis als Ursache

„Eine Hauptursache für den hohen Alkoholkonsum bei uns ist sicherlich auch der niedrige Preis. Deutschland ist eines der wenigen Länder in Europa, wo man sich für ein Taschengeld zu Tode trinken kann“, so Weier. Hinzu komme, dass Alkohol an Kiosken und Tankstellen rund um die Uhr verfügbar ist, die Hersteller für ihre Produkte frei werben dürfen und der Jugendschutz oft nur auf dem Papier bestehe. Deshalb bleibe die Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen „ein ganz wichtiger Punkt und sollte weiter ausgebaut werden“.

In der Statistik werden Kinder und Jugendliche erfasst, die ihren Wohnsitz in Münster haben. Kinder und Jugendliche, die in Münster wegen einer Alkoholvergiftung behandelt wurden und ihren Wohnsitz in einer anderen Stadt haben, fließen nicht in die Statistik ein, so die IKK.