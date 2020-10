Plötzlich geht alles ganz schnell beim aktuell größten Bauprojekt in der Innenstadt. Der Rohbau der Erdgeschosse des „Hansators“ an der Ostseite des Hauptbahnhofs steht. Bei jenem der drei Baukörper, der sich direkt am Hamburger Tunnel befindet, wird bereits im zweiten Obergeschoss gearbeitet.