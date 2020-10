Für das Heimspiel am kommenden Mittwoch gegen den Tabellenelften SC Wiedenbrück darf Fußball-Regionalligist SC Preußen Münster bis zu 2770 Zuschauer ins Stadion an der Hammer Straße lassen. Diese Genehmigung hat die Stadt Münster den Preußen am Montag erteilt, wie der städtische Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer mitteilte. Der Verein wolle diese Größenordnung aber mit Blick auf die angespannte Corona-Lage wohl nicht ausschöpfen, so Heuers Einschätzung. Bislang hatten die Preußen in den drei zurückliegenden Heimspielen der vierten Liga insgesamt knapp 2300 Zuschauer.

Ohnehin steht die Erlaubnis der Stadt unter einem klaren Vorbehalt: „Steigt der Inzidenzwert auf 35 oder mehr sind nur noch 1000 Zuschauer zulässig“, erklärte Heuer. Aktuell bewegt sich der Inzidenzwert in Münster inoffiziellen Berechnungen zufolge bei knapp über 30. Das Landesgesundheitszentrum NRW veröffentlicht den offiziell maßgebenden Wert jeweils um Mitternacht.

Der SC Preußen hatte in der abgelaufenen Drittliga-Saison in der Schlussphase elf Geisterspiele in Serie vom 30. Mai bis 4. Juli absolvieren müssen, dabei waren nie mehr als knapp 300 Menschen insgesamt im Stadion zugelassen, fünf Begegnungen waren dabei Heimpartien. Allerdings führte das dazu, dass der SC Preußen mit den Hygienestandards einer solchen Partie bestens vertraut ist.

Zum letzten Mal im Preußenstadion unter regulären Bedingungen spielte Münster am 2. März gegen Hansa Rostock, damals gewann Münster durch ein Eigentor von Butzen mit 1:0 – vor 7227 Zuschauern.