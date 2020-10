Kleingartenverein plant öffentliche Obstwiese auf Parzelle

Die Parzelle 30 in der Kleingartenanlage „Am Bergbusch“ in Kinderhaus, die im Sommer traurige Berühmtheit erlangte, weil es dort mehrfach zu sexuellen Missbrauch von Kinder gekommen sein soll , wird einer Streuobstwiese mit insgesamt 15 Bäumen weichen . Das hat Horst Stronk, Vorsitzender des Stadt- und Bezirksverbands der Kleingärtner, bestätigt. „Eine Firma hat alles, was die Polizei noch drin gelassen hat, rausgeholt, den Bereich Plan gemacht. Jetzt ist frischer Mutterboden drauf gekommen“, erläutert er. Im Frühjahr soll mit der Pflanzung der Obstbäume begonnen werden.

Private Parzelle wird zu öffentlicher Fläche

Die Pläne dazu hatten die Verantwortlichen des Vereins schon im Juni, kurz nach bekanntwerden der Missbrauchsfälle in ihrer Kleingarten-Nachbarschaft. Da aus der privaten Parzelle laut der Pläne eine öffentliche Fläche wird, deren Erhaltungskosten auf alle Vereinsmitglieder umgelegt wird, mussten zunächst die Mitglieder zur Umwidmung der Parzelle 30 befragt werden.

„Coronakonform haben wir eine Briefwahl gemacht“, erläutert Thomas Lampe, Vorsitzender des Vereins „Am Bergbusch“. Und Stronk ergänzt: „Die Mitglieder haben beschlossen: Die Parzelle soll nicht wieder bebaut werden.“ Die Begeisterung für die Pläne sei groß, auch wenn der Jahresbeitrag der Vereinsmitglieder durch die vergrößerte öffentliche Fläche um sechs Euro steigen wird. Die Kleingärtner erhoffen sich nach der medialen Aufmerksamkeit nun vor allem Ruhe: „Irgendwann wird buchstäblich Gras über die Sache wachsen", so Stronk.