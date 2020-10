Juwi-Fest mit neuem Termin und neuem Ort

2020 musste das Juwi-Fest wegen der Corona-Pandemie ausfallen – 2021 soll es wieder stattfinden. Zumindest, wenn es die Corona-Lage zulässt, wie die Veranstalter betonen. Der vorläufige Termin für das Juwi-Fest 2021 steht jetzt fest: der 10. Juli. Das Vorverkaufsevent ist für den 10.Juni 2021 geplant.

Das Fest wird allerdings nicht – wie sonst üblich – im Innenhof des Juridicums stattfinden, sondern auf dem Mühlenhof am Aasee. „Gemeinsam werden wir das Freilichtmuseum für euch zum Festivalgelände umgestalten, um das Juwi-Fest erneut aufleben zu lassen“, betonen die Veranstalter.

Veranstalter sind „optimistisch“

Auf dem rund fünf Hektar großen Gelände des Mühlenhofs soll es Musik und Verpflegung geben. „Mit unserer Entscheidung der Verlegung auf Juli 2021 folgen wir den gegenwärtigen Maßnahmen von Bundesregierung, Bundesländern und Kommunen zum umfänglichen Schutz der Gesundheit aller Bürger und Besucher“, stellen die Veranstalter in einer Mitteilung weiter klar. „Selbstverständlich bleiben wir weiterhin in Kontakt mit der Stadt und den Behörden, blicken jedoch optimistisch auf das Jahr 2021 und hoffen, dass das Festival stattfinden wird.“

In der Vergangenheit bis zu 5000 Besucher

Das Juwi-Fest gibt es seit 1974, es zieht regelmäßig bis zu 5000 Besucher an. Die Veranstaltung zählt nach eigenen Angaben für viele Studenten zum Pflichtprogramm eines jeden Jahres. In den vergangenen Jahren traten zahlreiche, teils international bekannte Künstler wie Robin Schulz, Philipp Dittberner, Kakkmaddafakka, Shout Out Louds, Who Made Who, Alle Farben und Samy Deluxe auf dem Juridicum-Gelände auf.