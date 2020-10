Münster ist die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen, die noch kein Risikogebiet ist. Sogar unterhalb der ersten Warnschwelle liegt Münster noch. Allerdings nur knapp. Die wichtige 7-Tages-Inzidenz wird mit 33,4 angegeben.

147 Personen aktuell infiziert

In Münster hat es am Mittwoch 25 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Dem gegenüber stehen nach Angaben der Stadt 35 Genesungen. Aktuell sind somit 147 Personen infiziert.

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 1366 gestiegen. Davon gelten mittlerweile 1206 als wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle ist weiter unverändert: 13 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.

Wolfgang Heuer, Leiter des Corona-Krisenstabs, zur aktuellen Situation: "Mit der zweiten Welle steigen die Infektionen in Münster weiter an. Es ist bekannt, was jeder einzelne von uns dagegen unternehmen sollte - und die meisten verhalten sich seit Monaten vorbildlich: Münster macht mit! Dennoch werden wir bei einem weiteren Anstieg nicht um zusätzliche Regelungen in einzelnen Bereichen herumkommen."

Sieben Altenheim-Bewohner infiziert

Das Hauptinfektionsgeschehen spielt sich aktuell in den 80er und 90er Jahrgängen ab, vereinzelte Infektionen sind auch in deutlich höheren Jahrgängen zu verzeichnen, heißt es. Darunter fallen auch sieben Infektionsfälle unter Bewohnern in einem Altenwohnheim im Kreuzviertel. Die betroffenen Personen wurden isoliert, Testungen unter den Bewohnern und den Beschäftigten wurden vorgenommen, weitere sind bereits terminiert. Besuche dürfen derzeit nur in abgetrennten Bereichen außerhalb des betroffenen Wohnbereiches und im Außenbereich stattfinden. Es besteht Maskenpflicht.

Auch in einem Krankenhaus wurden drei Infektionen unter den Patienten registriert. Auch hier werden Kontaktpersonen ermittelt, weitere Testungen sind bereits erfolgt.