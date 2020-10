Wünsche kaufen für einen guten Zweck

Eins ist sicher: Es gibt wohl keine Fensterscheibe dieser Welt, die alle Wünsche fassen könnte. Das Schaufenster des Ateliers von Selda Marlin Soganci an der Südstraße 35 jedenfalls füllte sich in diesem Sommer besonders flott – plus Eingangstür. Die Künstlerin hatte im März damit begonnen, Wünsche illustrativ zu erfüllen. Jetzt hat Soganci das Wimmelbild vom Schaufenster genommen und bietet die vielen Wunsch-Bilder gegen Spende für die Flüchtlingsorganisation „Seebrücke“ zum Verkauf an.

Wimmelbilder von Selda Marlin Soganci 1/25 Kultur Kunst Wimmelbild Wimmelbilder Selda Marlin Soganci Selda´s Laden-Atelier Südstraße 35 Foto: Gerhard H. Kock

Über die Flut der Wunsch-Zettel, die ihr in den Kasten geworfen wurden, war die Münsteranerin überrascht: „Echt abgefahren.“ Fast 400 Hoffnungsbilder sind es bis Ende August geworden. „Ich hätte noch ewig weitermachen können.“ Doch jetzt ist erstmal Schluss. Wer will, kann sich von ihrer Homepage einige der Wimmelbilder zum Ausmalen herunterladen.

Und Soganci hat damit begonnen, die Wunsch-Bilder an die Wünschenden zurückgeben. Einige haben sich bereits gemeldet. „Ich lerne jetzt die Menschen kennen, die sich das gewünscht haben; das ist total nett.“ Aber es seien „noch total viele Bilder übrig“. Die Wünschenden sollten sich bis Ende Oktober melden, wenn sie ihren „Wunsch“ haben wollen. Danach gibt Soganci die Bilder zu Festpreisen an jedermann ab – für den guten Zweck.

Unter den Wünschen waren skurrile wie das Schwein mit Raketenrucksack oder ein Wildschwein mit floraler Flatulenz oder der Eis essender Yeti in einer Blüte oder Godzilla im Tulpenmeer. Und Emil wünschte sich einen Preußenschal. Gezeichnet hat Soganci natürlich „Lieblingstiere“ ohne Ende: „Ich kann gar nicht sagen, wie viele Katzen, Hunde und Vögel ich gezeichnet habe.“ Was früher als ein seltsam selbstverständlicher Wunsch erschien, rührt unter Corona-Bedingungen traurig an: eine Umarmung, ein Kaffeetrinken mit Oma. Überhaupt zeigen Sogancis wunderbare Wunsch-Wimmelbilder, dass das Miteinander, der Friede und aneinander denken die wirklich wichtigen Wünsche sind.

Und auch das gab es: Eine versierte Illus­tratorin lernt immer dazu. „Ich habe festgestellt, dass ich nicht so gut im Fahrrad-Zeichnen bin.“ Dabei gab es in der Radmetropole einige Leezen-Wünsche vom Tandem bis zum Rennrad. Als sie ihren Mann mal fragte, ob ihr gezeichnetes Gefährt wohl fahren könne, musste der ihr mitteilen: „Fahren schon, aber bremsen nicht.“ Und befasst sich mit neuen Objekten: „Ich habe noch nie einen IC gezeichnet. Und auch die Feuerwehr noch nicht wirklich oft.“

Wer sein Wunschbild für einen guten Zweck erwerben möchte, kann sich melden unter 02 51 / 1 49 57 47 oder info@selda-soganci.com