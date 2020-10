Münster -

Im Rahmen der Kooperation zwischen dem Land NRW und den Niederlanden wurden am Freitag zwei Patienten aus Almere per Helikopter zur Uniklinik Münster (UKM) verlegt. Hintergrund ist der große Mangel an Kapazitäten für die intensivmedizinische Versorgung von COVID-19- Patienten in den Niederlanden.