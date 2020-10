Es war ein Bild der Verwüstung, das sich am frühen Samstagvormittag einem Mitarbeiter des Restaurants „A2“ am Aasee bot. Unbekannte hatten dort in der Nacht zu Samstag randaliert und zwölf Tische sowie rund 40 Stühle von der Holzterrasse in den benachbarten Aasee geworfen.