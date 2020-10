Mit Musik und in Anwesenheit ihrer Enkelkinder wurde Pfarrerin Ulrike Krüger am Sonntag in der Apostelkirche entpflichtet und in den Ruhestand verabschiedet. Krüger sei ein „Glücksfall“ für die Gemeinde, aber auch für den Kirchenkreis – und den Superintendenten, sagte Superintendent Holger Erdmann. Sie habe Sorgfalt bewiesen, kollegial gearbeitet und Menschenliebe gelebt. Als erste Frau in der Evangelischen Apostel-Kirchengemeinde habe sie „neue Wege beschritten und auch Maßstäbe gesetzt“, immer in dem Bewusstsein, „in eine Gemeinschaft hineingestellt zu sein“.

Pfarrer Heinrich Kandzi hob vier Punkte an ihr hervor: Sie sei „nah an den Menschen“ gewesen, habe Weitsicht gezeigt, auch die Gabe, vorausschauend Strukturen und Finanzen zu planen, sei neugierig gewesen von der Kunst bis zur Jugendarbeit und „es war immer auch ein ökumenischer Blick, den man mit dir hatte“. Im Namen der Mitarbeiter dankte ihr Küster Ralf Schulte.

Nach ihrer Ausbildung in der Gemeinde erhielt sie ihre Pfarrstelle ebenfalls dort und wechselt in 35 Jahren nicht. Das sei „ungewöhnlich“, sagte sie unserer Zeitung, aber: „Es hat alles gepasst.“

„Ich bin dankbar, und ich bin erleichtert.“ Mit Sorge blickt sie in die Zukunft der Kirche: „Kurzfristig sind wir gut aufgestellt.“

Während die Gottesdienst-Teilnehmer sich stimmlich nur am Sprechen des Psalm-Texts beteiligen konnten, sang die Vokalgruppe der Kantorei. Ariane Oeynhausen spielte bei der Verabschiedung das Cello und sang „Old and Wise“ von Alan Parsons Project 1982, Detlev Roode spielte Klavier und Konrad Paul die Orgel.