Beuys-Kunstwerk in Lagerraum in Oberhausen aufgetaucht

Oberhausen/Münster -

Das kurzzeitig verschwundene Beuys-Kunstwerk «Capri-Batterie» ist wieder da. Es wurde in einem Lagerraum entdeckt. Am Montagabend befand es sich wieder im LWL-Museum in Münster, wie eine Sprecherin bestätigte. Es sei unbeschädigt.