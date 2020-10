So sehr Großstadt wie im Bahnhofsviertel ist Münster nirgendwo sonst. Vom frühen Morgen bis spät in die Nacht ist das Quartier zwischen dem Iduna-Hochhaus am Servatiiplatz und dem Metropolis-Hochhaus am Berliner Platz in Bewegung. Tag und Nacht rauschen Autos an der gläsernen Fassade des neuen, imposanten Hauptbahnhofs vorbei.