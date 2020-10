Münster sagt alle Weihnachtsmärkte ab

Wegen der stark ansteigenden Corona-Fallzahlen werden in diesem Jahr sämtliche Weihnachtsmärkte in Münster ausfallen. Diesen Entschluss hat die Stadtverwaltung am Montag in einer kurzfristig einberufenen Sitzung gemeinsam mit den Veranstaltern getroffen. Bei der Sitzung sei deutlich geworden, dass die Veranstalter den Entschluss einstimmig mittrügen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Wolfgang Heuer, Leiter des städtischen Corona-Krisenstabes, erklärte: „Die Infektionszahlen sind auch in Münster in den vergangenen Tagen so schnell und so stark gestiegen, dass wir darauf verantwortungsvoll reagieren müssen. Ein Weihnachtsmarkt, der den Geboten der Pandemiebekämpfung ausreichend Rechnung trägt, ist unter diesen Umständen nicht möglich.“

Weihnachtsmarktbetreiber in Münster froh über Planungssicherheit

Von Seiten der Weihnachtsmarktbetreiber habe es bei der Sitzung am Nachmittag im Stadtweinhaus keine Kritik an der städtischen Entscheidung gegeben. Bernd Kleimann, Sprecher des St.-Lamberti-Lichtermarktes betonte: „Es ist gut, dass wir jetzt Planungssicherheit haben. Besser jetzt, als erst in zwei Wochen. Ich bin mit der Entscheidung einverstanden.“

„ Ich bin froh, dass wir jetzt Klarheit haben. Ich hoffe, dass die Maßnahme dazu beiträgt, dass wenigstens die Innenstadt während der Weihnachtszeit geöffnet bleiben kann. " Fred Mentik, Mitbetreiber des Giebelhüüskes-Marktes an der Überwasserkirche

Nach Angaben von Wolfgang Heuer haben sich die Beteiligten ihre Entscheidung nicht leicht gemacht. Zum einen seien die Märkte in der Bevölkerung äußerst beliebt. Zum anderen sei auch die Not der Anbieter zu berücksichtigen gewesen, die wegen der Corona-Krise schon das gesamte Jahr über kaum Umsätze erwirtschaften konnten. Heuer: „Gleichwohl muss die Gesundheit der Bevölkerung Vorrang haben.“

Diese Corona-Regeln gelten ab einer 7-Tages-Inzidenz von 50 1/6 Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 50 in einem Kreis, gilt dieser als Risikogebiet. Es gelten verschärfte Corona-Regeln. Foto: via www.imago-images.de

Es gilt eine Maskenpflicht an stark frequentierten Orten, wo keine 1,50 Meter Abstand gehalten werden kann. Außerdem ist auch an Sitzplätzen im Theater oder Kino ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Foto: Marijan Murat

Zusammenkünfte im öffentlichen Raum sind mit maximal fünf Personen oder mit Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Es gilt eine Sperrstunde für die Gastronomie zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Foto: NomadSoul via www.imago-images.de

In der Zeit von 23 Uhr und 6 Uhr darf auch kein Alkohol verkauft werden, auch nicht am Kiosk oder im Supermarkt. Foto: Angelika Warmuth

Feste, wie zum Beispiel Hochzeiten, sind nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Foto: Christoph Schmidt

Erst Reduzierung, jetzt die Corona-Absage

Mit einem ausgefeilten Konzept hatte die Stadt Münster bis zuletzt darum gerungen, trotz Corona noch einige Weihnachtsmärkte zu ermöglichen. Zumindest der Weihnachtsmarkt „Rund ums Rathaus“, der „Lichtermarkt“ an St. Lamberti, das Kiepenkerl-Weihnachtsdorf und auch das neue Angebot am Harsewinkelplatz schienen bis vor wenigen Tagen mit reduzierten Öffnungszeiten, entzerrten Angebotsflächen, abgetrennten Verzehrbereichen und einem aufwendigen Kontaktverfolgungssystem noch durchführbar.

Heuer dankte den Betreibern für das Verständnis: „Die Absage der Weihnachtsmärkte ist allen Verantwortlichen schon schwer genug gefallen. Ich bin froh, dass wir die Entscheidung wenigstens im Konsens treffen konnten.“