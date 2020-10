Geschlossenes Lokal war schon angemahnt

Drei gastronomische Betriebe hat die Stadt in der vergangenen Woche geschlossen. Vorausgegangen war eine Kontrolle von 20 Lokalitäten. Die Stadt hatte auf Anfrage unserer Zeitung am Montag allerdings mitgeteilt, dass im Vorfeld nur Verstöße gegen Abstandsregelungen im Mocca D’or bekannt gewesen seien. Das war offenbar nicht korrekt.

Auf erneute Nachfrage unserer Zeitung räumte die Stadtverwaltung am Dienstagabend ein, dass es bereits am 23. September eine Kontrolle im ebenfalls nun geschlossenen Ristorante Fiu gegeben habe. Vorausgegangen war demnach die Beschwerde eines Bürgers bezüglich fehlender Kontaktdatenerfassung und zu enger Tischaufstellung.

Mängel wurden moniert

Bei der Kontrolle durch die Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes seien dann „Verstöße gegen geltende Corona-Schutzvorschriften festgestellt und auch dokumentiert“ worden, so die Stadt. Demnach fehlten auf einigen Kontaktlisten das Datum, die Tischnummer oder Endzeiten. Ferner seien im Außenbereich die Tischabstände nicht ausreichend gewesen. Die Mängel seien moniert und ein Abstellen angemahnt worden, schreibt die Stadt dazu.

Derweil gehen laut der Verwaltung derzeit vermehrt Hinweise aus der Bevölkerung auf Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung ein. „Die zuständigen Stellen der Stadtverwaltung nehmen nahezu täglich mehrere solcher Hinweise entgegen. Das Ordnungsamt priorisiert solche Hinweise nach Plausibilität und Relevanz und geht möglichst vielen Verdachtsfällen nach“, so ein Sprecher der Stadt. Auch die Kontrolle von 20 Gaststätten in der Innenstadt am 23. Oktober sei eine Reaktion auf mehrere entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung.