Die Stoßzeit bekommt in Linienbussen im Stadtgebiet am Morgen ihre buchstäbliche Bedeutung. Mittwoch, 7.30 Uhr, in Berg Fidel: An der Sporthalle knubbeln sich die Kinder schon an der Haltestelle, erst recht im Bus, Linie 5. An den Fenstern hängen Schilder, die mahnen, zwei Meter Abstand zu anderen Personen zu halten.