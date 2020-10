Wenn Udo Weiss einmal ans Erzählen kommt, gibt es kein Halten mehr. Massenkarambole im Nebel auf der Autobahn 31, Auslandseinsatz in Makedonien und ein brennender Streifenwagen vor der Polizeiwache: In 45 Jahren Polizeidienst hat er unglaublich viel erlebt. Jetzt können alle zuhören: Er plaudert in einem neuen Podcast über seine Erfahrungen.