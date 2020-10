Unter der Web-Adresse veloregion.de finden die Radfahrer ab sofort ein Informationsportal rund um das Veloroutennetz. Die 14 neuen Radrouten werden die Nachbarkommunen Münsters mit der Promenade verbinden. Herzstück der neuen Seite ist das Kartenmodul, mit dem alle Streckenabschnitte digital erlebbar werden. Die Rubriken „Magazin“ und „Hintergrund“ bieten laut städtischer Pressemitteilung wissenswerten Lesestoff.

So geben zum Beispiel Experten-Interviews Einblicke in die verkehrsplanerischen Aspekte. Und in den „Pendler-Erfahrungen“ kommen Radler zu Wort und berichten, was sie an den neuen Routen schätzen.

Insgesamt sind 218 Velorouten-Kilometer in Planung und Bau: „Die Velorouten-Initiative steht für ein Zusammendenken in Mobilitätsfragen und ein gemeinsames Lebensgefühl unserer Region“, erklärt Bürgermeister Carsten Grawunder aus Drensteinfurt und Vorsitzender der Stadtregion zum Start der neuen Internetseite. „Wir möchten noch mehr Menschen motivieren, ganz selbstverständlich aufzusteigen – und umzusteigen vom Auto aufs Rad.“

Aussehen der Velorouten erfahren

So wie das Konzept zu den Velorouten, entstand auch die neue Website in Gemeinschaftsarbeit. Im Redaktionsteam sind neben den zwölf Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auch die Kreise Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie der Landesbetrieb Straßen NRW vertreten. Gemeinsam haben sie detaillierte Streckenbeschreibungen in Wort und Bild für jede Route zusammengetragen. Den Radfahrern zeigt sich nun schon am Bildschirm, was die fertigen Routen einmal ausmachen wird. Mit dem neuen Internetauftritt ist auch ein neues Velorouten-Logo entstanden.