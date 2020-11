Jetzt ist es offiziell: Die Dr. August Oetker KG will den Online-Getränkelieferdienstes Flaschenpost mit Sitz in Münster übernehmen. Wie der Bielefelder Konzern am Montagmorgen mitteilte, seien am 30. Oktober 2020 entsprechende Verträge wurden unterzeichnet worden. Die Transaktion stehe aber unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden.

Durch die geplante Akquisition der Flaschenpost ergänze die Oetker das Angebot ihres zur Radeberger Gruppe gehörenden Berliner Online-Getränkelieferdienstes Durstexpress GmbH. Während Durstexpress seine Aktivitäten vorrangig aus Berlin und den östlichen Bundesländern entwickelte, tat dies Flaschenpost aus Nordrhein-Westfalen heraus. Geleitet wird das erweiterte Unternehmen von einem Vorstand, der sich aus Mitgliedern des Vorstands der Flaschenpost SE sowie der Geschäftsführung der Durstexpress GmbH zusammensetzt. Der Vorstand berichte dann an einen neu aufgestellten Aufsichtsrat, der sich in den kommenden Wochen formieren wird, so Oetker weiter.

Der Online-Getränkelieferdienst soll zukünftig aus zwei zentralen Verwaltungen in Berlin und Münster gelenkt und weiterentwickelt werden. Über den Kaufpreis hätten beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Zuvor war in Branchenkreisen von einer Milliarde Euro die Rede gewesen.