Auch Münster ist mittlerweile ein Corona-Risikogebiet. Damit gilt nicht nur im Einzelhandel und in Busse und Bahnen, sondern auch in einigen Bereichen in der Innenstadt eine Maskenpflicht . Zum Wochenbeginn hat die Stadt Münster diese Pflicht auf weitere Straßen ausgeweitet.

Neben den Haupt-Einkaufsstraßen wie Ludgeristraße, Salzstraße oder Prinzipalmarkt auch auf dem Alten Fischmarkt, Teilen des Bülts und Teilen des Alten Steinwegs die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Im Bereich der Innenstadt gilt die Maskenpflicht täglich von 8 bis 20 Uhr.

Maskenpflicht auf dem Bahnhofsvorplatz

Die Maskenpflicht wurde außerdem auf die Bahnhofstraße - zwischen Herwarthstraße und Urbanstraße - sowie den Bahnhofsvorplatz ausgeweitet. Hier gilt die Pflicht zum Tragen einen Mund-Nasen-Schutzes sogar von 6 bis 24 Uhr.

Unsere Karte gibt einen Überblick, wo die Maskenpflicht überall gilt:

Ihr Browser unterstützt keine IFrames.

Aufgehoben wurde die nächtliche Maskenpflicht für Jüdefelder- und Münzstraße, weil die Gastronomiebetriebe im Monat November geschlossen bleiben.