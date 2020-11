Der Einsatz eines Laubbläsers hat am Montagnachmittag für eine Auseinandersetzung in Berg Fidel gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, brachte der Einsatz eines solchen Geräts einen 48-jährigen Anwohner derart in Rage, dass er den mit dem Gerät hantierenden Arbeiter beschimpfte und angriff.

Ein 44-Jähriger arbeitete mit dem Laubbläser, wodurch sich der 48-Jährige laut Polizeibericht in seiner Ruhe gestört fühlte. Als der 44-Jährige seine Arbeit fortsetzte, verließ der Mann die Wohnung und ging den Gärtner körperlich an. Der alarmierte daraufhin die Polizei. Den 48-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung.