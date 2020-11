Nach einem Unfall am Horstmarer Landweg sucht die Polizei in Münster nach Zeugen. Wie es in einer Mitteilung heißt, hat sich eine Radfahrerin am Montagabend um 21.09 Uhr bei einem Sturm mit ihrem Fahrrad schwere Verletzungen zugezogen.

Die junge Frau fuhr an der Einmündung Am Breilbusch an einer Baustelle gegen eine Asphaltkante und stürzte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte an dieser Stelle ein Unbekannter die Absperrbaken der Baustelle geöffnet, so dass die Radfahrerin in der Dunkelheit die Gefahr nicht erkennen konnte und die Kontrolle über ihr Zweirad verlor.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, und nimmt diese Hinweise unter 0251/2750.