Rezepte gegen die Langeweile

Was man im Teil-Lockdown mit Kindern am besten unternehmen kann, wissen die Experten vom Haus der Familie. Zum Beispiel einen Salzteig-Igel bauen. Zuerst sammelt man Bucheckern, anschließend wird der Salzteig hergestellt. Dafür nimmt man zwei Tassen Mehl, eine Tasse Wasser, eine Tasse Salz und einige Tropfen Speiseöl. Daraus formt man einen Igel-Körper und steckt anschließend die Bucheckern als Stachel hinein. 1,5 Stunden bei 50 Grad in den Ofen, fertig ist der Igel. Ein weiterer beliebter Klassiker: Höhle bauen. Decken, Kissen, Wäscheständer oder was gerade zur Verfügung steht einfach zu einer Höhle umfunktionieren und so Bewegungsanreize geben und die Grobmotorik fördern. Auch spannend: ein Indoor-Barfußpfad aus Fellen, Steinen, Wasser und Sand. Eine Plastikunterlage ist empfehlenswert – es sei denn, man nutzt die Corona-Zeit ohnehin für eine Renovierung.