„Limbus“: Professor Boernes Höllenfahrt

Am Anfang steht der Dom. So viel Katholizismus kann, ja muss sogar sein bei einem Münster-„Tatort“, der den Begriff „Limbus“ im Titel führt: Gemeint ist, wie ein Filmdialog erklärt, jene Sphäre, die auch als „Vorhölle“ bezeichnet wird und von der Katholischen Theologie mit dem lateinischen Begriff für „Rand“ bezeichnet wurde. Dorthin gerät eine der beiden Hauptfiguren, nämlich Professor Boerne (Jan Josef Liefers), der bei einem Autounfall schwer verletzt wurde.

Und während der reale Professor in der Klinik zwischen Tod und Leben schwebt, irrlichtert seine Geistergestalt durch die flache Landschaft oder die münstersche Gerichtsmedizin und wundert sich, dass er von Kommissar Thiel (Axel Prahl) oder gar seiner Assistentin „Alberich“ (Christine Urspruch) nicht wahrgenommen wird.

Auf surrealer Ebene

Was der Drehbuchautor Magnus Vattrodt sich hier hat einfallen lassen, ist mehr als nur „ungewöhnlich“ und führt den erwartbaren Klamauk des Münster-Krimis auf eine surreale Ebene. Denn der Geister-Boerne erlebt den Limbus, aus dem er wiederholt für kleine Ausflüge in die Realität entschlüpft, keineswegs als jenen höllennahen Bereich, in dem nach naiver Vorstellung die Flammen des Fegefeuers zu erfühlen sind.

Er findet sich vielmehr in einem dunklen, feuchten Bürobereich wieder, in dem ihm ein teuflisch höflicher Geselle, der fatal an Kommissar Thiel erinnert, überraschende Handreichungen gibt: „Wir sind hier in der Hölle, hier gibt es für alles ein Formular.“ Regisseur Max Zähle und die Ausstattung vergessen auch jenes entscheidende Verkehrsmittel nicht, das die verschiedenen Ebenen dieser Hölle miteinander verbindet: kein Treppenhaus, kein normaler Lift, sondern ein klassischer Paternoster.

Natürlich warten Freunde und Vertraute des Münster-„Tatorts“ seit Monaten auf jenen Moment, in dem die zu Jahresbeginn im „Team“-Krimi ermordete Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) wieder auftaucht – das war ja versprochen. Man verrät nicht zu viel, wenn man eingesteht, dass das Reich zwischen Tod und Leben der ideale Ort für eine Figur ist, die eigentlich schon das Zeitliche gesegnet hat. Kempter-Fans müssen allerdings darauf gefasst sein, dass die blonde Kommissarin nicht mehr als einen kleinen Gastauftritt bekommt.

Und der Krimi, der Mordfall? Nun, Professor Boerne landet ja nicht zufällig im Limbus. Obwohl er beim geselligen Gaststättentreffen in unmittelbarer Nähe des Doms zu Münster keinen Tropfen Alkohol anrührte, um am folgenden Tag mit klarem Kopf die Fahrt nach Holland anzutreten, verliert er dann auf der Landstraße die Kontrolle über seinen Wagen. Was damit zusammenhängen könnte, dass er auf dem nächtlichen Heimweg mit einem fremden Passanten zusammenstieß, der ihm womöglich eine Droge verpasst hat. Boerne kommt der Sache bei seinen Limbus-Ausflügen zwar auf die Spur – aber wie soll er sich der realen Welt mitteilen?

"Mut zu irritieren"

„Wir müssen den Mut haben, zu irritieren und zu strapazieren“, sagte Fernsehfilm-Koordinator Jörg Schönenborn in dieser Woche zum „Tatort“. Klingt, als hätte er die Zuschauer schon mal auf die aktuelle Episode vorbereiten wollen.

