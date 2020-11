17 Corona-Patienten auf der Intensivstation

In Münster hat es am Freitag 56 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Dem gegenüber stehen 67 Genesungen. In Münster sind damit aktuell 502 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Vortag waren es noch 513.

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle liegt nach Angaben der Stadt bei 2140. Davon sind mittlerweile 1622 Menschen wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb am Freitag unverändert: 16 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.

17 Patienten auf Intensivstationen

In den Krankenhäusern in Münster werden nach Angaben der Stadt aktuell 39 Corona-Patienten behandelt, 17 davon auf Intensivstationen. Elf Patienten werden beatmet. Es befinden sich aktuell 1131 Personen in Quarantäne – 787 als Kontaktpersonen der Kategorie 1 sowie 344 Reiserückkehrer.

Stadt schließt Dienstleistungsunternehmen

Die Stadt Münster hat am Donnerstagabend ein Dienstleistungsunternehmen am Hafen aufgrund einer erhöhten Infektionslage geschlossen. Von 15 Mitarbeitenden wurde bislang bei sechs Personen eine Infektion nachgewiesen. Ob auch Kunden infiziert wurden, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Stadt Münster steht in einem engen Austausch mit der Unternehmensleitung.

Die Sieben-Tages-Inzidenz für Münster liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 109,1 (Stand: 6. November, 0 Uhr) und damit leicht über dem Wert vom Vortag (+4,4).