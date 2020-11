Pro: Rücksicht auf Gefühle

Von Björn Meyer

Es gibt Punkte, die gegen spezielle Zeiten für Senioren sprechen würden. Immerhin sind alle Teile der Gesellschaft gerade arg eingeschränkt und gleichzeitig keineswegs so homogen, als das jeder Arbeitnehmer um 18 Uhr seinen Feierabend mit einem Einkauf verbinden könnte. Andererseits aber wäre eine solche Bitte an die Gesellschaft, und mehr kann es nie sein, auch kein Ding der Unmöglichkeit.

Die entscheidende Größe dabei ist: Wollen die Senioren das überhaupt in großer Zahl? Dazu gibt es in der Stadt keine belastbaren Daten. Gelingt es diese schnell zu erheben, und stellt sich heraus, dass sich so die gefühlte Situation der Risikogruppe verbessern ließe, dann wären die Zeiten ein gutes Zeichen unserer Gemeinschaft.

Contra: Unnötige Regel

Von Joel Hunold

Das Bild eines leeren für ältere Menschen reservierten Supermarktes ist ohne Zweifel ansprechend – und doch utopisch.

Wer sich trotz der aktuellen Situation mit Freunden zu Privatpartys trifft, wird sich keinen Deut darum scheren, wann ältere Menschen einkaufen gehen und wann nicht.

Wenn überhaupt beim Einkaufen ein Infektionsrisiko besteht, dann durch diese Leute, und nicht durch den Schichtarbeiter im Spätdienst oder die Mutter mit Kinderwagen, die sonst morgens einkaufen gehen. Denn es gibt bereits Zeiten, wo in der Stadt oder in Supermärkten weniger los ist. Wer zur Risikogruppe gehört kann ohne Probleme zu diesen Zeiten einkaufen gehen. Ohne die Gesellschaft weiter künstlich aufteilen zu müssen.