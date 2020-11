So viele Menschen in Münster sind Risiko-Patienten

Beim Kampf gegen die Corona-Pandemie ist es immer wieder zu hören: Besonders geschützt werden sollen die Risikogruppen. Aber wer gehört zu einer Risikogruppe? Wie problematisch es ist, dabei schlicht beim Alter anzusetzen, darauf hat am Montag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aufmerksam gemacht, als er zunächst erklärte, dass es allein 23 Millionen Menschen „über 60“ in Deutschland gebe, dass aber, nicht zuletzt durch sogenannte Wohlstandserkrankungen, wie etwa Diabetes, noch deutlich mehr Menschen in Deutschland einer Risikogruppe angehören würden.

Risikogruppen in Münster

Heruntergebrochen auf Münster würde dies Folgendes bedeuten: Zählt man alle Münsteraner mit 60 und mehr Jahren zur Risikogruppe, so müssten laut Einwohnerstatistik (31. Dezember 2019) 72.321 Münsteraner besonders geschützt werden.

In diversen Publikationen weist das Robert-Koch-Institut allerdings darauf hin, dass die Gefahr schwerer Corona-Verläufe ab dem 50. Lebensjahr deutlich steige. Nach dieser Definition gäbe es 115.962 Risikopatienten in Münster. Zugleich belegen Statistiken, dass 85 Prozent aller Menschen, die in Deutschland an Corona sterben, 70 Jahre und älter sind. Danach gäbe es in Münster immerhin 40.127 Gefährdete.

Vorsicht auch bei Vorerkrankungen

Bei dieser Größe setzt auch der Leiter des städtischen Gesundheitsamtes, Dr. Norbert Schulze Kalthoff, an. Denn erst ab einem Alter von 70 nehme die Sterblichkeit unter den Covid-19-Patienten relevant zu. Für weniger Pauschalität spricht sich Schulze Kalthoff zudem beim Thema Vorerkrankungen aus. Diabetes etwa äußere sich ganz unterschiedlich bei den Menschen. Die Aussagen Spahns, beraten von zahlreichen Fachleuten, sind vor diesem Hintergrund eher als Ansatz, denn als absolute Größe zu verstehen.

Zurück zu Münsters Senioren: Rund 2400 werden aktuell professionell ambulant gepflegt, etwa 3000 stationär. Hinzu kommen etliche, die privat versorgt werden.