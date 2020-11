Johannes Wessels, Rektor der Universität Münster, antwortet auf die Kritik von Studentischen Hochschulgruppen und dem Allgemeinen Studierendenausschuss bei der Senatssitzung in der vergangenen Woche indirekt: Der Senat sei mit der von den Studierenden befeuerten Auseinandersetzung um den Namen der Hochschule befasst, so Wessels. So vertritt unter anderem der AStAS die Auffassung: Die Universität solle die Benennung nach ihrem Gründer, Kaiser Wilhelm II, einem nach Auffassung diverser Historiker Antisemiten und Rassisten überdenken.

Die Kritik war schon deutlich angeklungen. So hatten de Studierendenvertreter in einer Pressemitteilung angekreidet, dass die Namensdebatte bei der Begrüßung der Erstsemester in der vergangenen Woche noch nicht einmal erwähnt worden sei.

Senat hat für Thematisierung gestimmt

Dabei habe der Senat im Sommersemester einstimmig für eine Thematisierung des umstrittenen Namenspatrons ausgesprochen, moniert der AStA in einer Pressemitteilung. Eine Kommission habe dabei auch festgelegt, dass auch in den Erstsemester-Begrüßungen das Nachdenken über den Namenspatron angeregt werden solle.

„Es wurde eine Chance vertan, sich als moderne und offene Hochschule zu zeigen“, meint Aysegül Paran, Senatorin und AStA-Referentin.