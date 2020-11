Aus der am vergangenen Wochenende durch einen Wasserschaden überfluteten Großküche der Friedensschule kamen am Dienstag ermutigende Signale, wie Schuleiter Ulrich Bertram in einer Mail an die Eltern der rund 1300 Schüler schrieb.

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten die Großgeräte keinen so schlimmen Schaden genommen, als dass es längere Zeit technische Ausfälle gebe. Bertram stellt in Aussicht, dass, möglicherweise schon wieder am Donnerstag, eventuell zwar mit Einschränkungen, gekocht werden könne.

Lunchpakete für Schüler

Am heutigen Mittwoch werden die Kinder und Jugendlichen der Friedensschule vom Küchenteam mit Lunchpaketen versorgt, so dass der Nachmittagsunterricht bis zur neunten Stunde, anders als am Montag, nicht ausfallen müsse. Der Schulleiter dankt dem Küchenteam und den Hausmeistern für die „hervorragende Krisenarbeit“.