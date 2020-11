Thorsten Niemann hat die Wahl: Entweder lässt er sich von Autofahrern anschreien, ausbremsen, beleidigen und beschimpfen – oder von Polizisten ermahnen (wenn er Glück hat) oder bestrafen. Das Gesetz will es so. Einmal hat ihn eine Mutter angeschrien, deren Kind hinten im Auto saß. Er sei ein schlechtes Vorbild für Kinder, keifte sie ihn an.