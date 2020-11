Grüne und SPD starten Bündnisverhandlungen mit der Partei Volt

Ratsarbeit auf Distanz

In der ersten Ratssitzung einer Legislaturperiode geht es selten um wichtige Sachentscheidungen, wohl aber sind sie geprägt von viel Symbolik und Atmosphäre: Im geschichtsträchtigen Rathausfestsaal machen sich die Neulinge vertraut mit den Modalitäten der Ratsarbeit, suchen ihre Plätze, tauschen sich mit den Sitznachbarn aus. Ehrfurcht erfüllt den Raum, wenn die Vereidigung erfolgt.

Symbolik und Atmosphäre ganz anderer Art prägten auch die konstituierende Sitzung des Rates am Mittwochabend, der Corona-Pandemie sei es geklagt. In der riesigen Halle Münsterland wirkten die Ratsmitglieder, allesamt an Einzeltischen sitzend, wie verloren. Sofern Angehörige mitgekommen waren, konnte man sie in den Rängen nur erahnen. Mit dieser ganz anderen Sitzung begann eine Legislaturperiode, bei der nicht ausgeschlossen ist, dass auch sie ganz anders wird, begleitet von vielen Problemen und wenig Geld.

von Klaus Baumeister