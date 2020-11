Am Donnerstag war Tag eins des neuen Stundenplans – und ein bisschen so wie am Anfang eines Schuljahres, wenn sich der Schulbusverkehr wieder in einen Takt bringen muss. Um die Busse mit Blick auf die Corona-Infektionsgefahr in den Stoßzeiten zu entlasten, starten die innerstädtischen Gymnasien sowie das Scholl-Gymnasium in Kinderhaus nun eine halbe Stunde später . Jürgen Rump vom städtischen Schulamt zieht nach einem Tag das Fazit: „Es ruckelt noch“. Er verspricht aber, dass nun weiter am Fahrplan gefeilt, und nachgesteuert werde.

Überfüllte Busse - auch 30 Minuten später

Für Till Störmann aus Albachten, Schüler am Hittorf-Gymnasium, hat sich vorerst nichts verbessert, bilanzierte er. Anstelle der früher vier Busse, die alle kurz hintereinander um 7 Uhr aus Albachten abfuhren, fahren jetzt zwei Busse eine halbe Stunde später. „Beide waren überfüllt“, erzählt der Oberstufenschüler.

Aus Altenberge fahren Busse der RVM die 280 Kinder, die in Münster betroffene Gymnasien besuchen, später ab. Zwei zusätzliche Gelenkbusse transportieren die 144 Fahrschüler aus Havixbeck, deren Unterricht nun später startet. Für Kinder und Jugendliche aus Häger konnten noch keine Zusatzbusse organisiert werden. „Wir arbeiten an einer Lösung“, so Rump.