Einer der schwärzesten Tage im Leben von Azra Kudic liegt gut 15 Monate zurück. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion war die Bosnierin von Münster aus in ihr Heimatland aufgebrochen. Dabei hatte sie eigentlich in Deutschland bleiben wollen, doch ein fehlender Sprachtest verhinderte seinerzeit, dass Kudic ihre bereits zugesicherte Ausbildung in der Pflege antreten konnte.