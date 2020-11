Normalerweise findet in wenigen Wochen die Sternsinger-Aktion statt. Doch ob Anfang Januar junge Sternsinger von Tür zu Tür ziehen werden, steht – wortwörtlich – aktuell in den Sternen. Abstand halten und Maske tragen sei zwar sinnvoll, mache es den Segensbringern und Gabensammlern aber nicht leichter, heißt es in einer Mitteilung des BDKJ. „Es ist klar, dass in diesem Aktionsjahr alles nur im Rahmen der Corona-Vorschriften geschehen kann“, erläutert Weihbischof Stefan Zekorn.

Dabei haben die Überlegungen und Vorbereitungen in den Gemeinden und Pfarreien für eine coronakonforme Sternsinger-Aktion 2021 bereits begonnen. So erläutert Ursel Schwanekamp, Pastoralreferentin der Pfarrei St. Lamberti: „Wir haben bei der diesjährigen Sternsingeraktion schon eine Gruppe auf den Lamberti-Kirchplatz gestellt, wo sie von Passanten erreicht werden konnten. Dieses Prinzip möchten wir auf weitere Plätze in unserer Pfarrei ausweiten.“ Das sei ein

In St. Mauritz, sagt die dortige Pastoralreferentin Pia Reich, werde man im Laufe des Dezembers entscheiden, wie die Sternsingeraktion aussehen werde. „Wir wollen schon, dass sie stattfindet, wissen aber noch nicht wie.“ Bereits jetzt gebe es jedoch den Plan, dass die Sternsinger nur zu jenen Häusern gehen, die vorab den Segen „bestellt“ haben.

Andernorts sollen die Sternsinger, falls es die Pandemielage erlaubt, trotz allem von Haus zu Haus ziehen. In der Pfarrei St. Liudger dürften die Sternsinger laut Pfarrer Timo Weissenberg allerdings nicht in die Häuser rein gehen, müssten den Abstände einhalten und die Sammeldosen sollen an Stäben befestigt werden.

Auch für den Fall, dass dies nicht möglich sein sollte, haben sich die Verantwortlichen in St. Liudger etwas überlegt: Dann sollen die Sternsinger zu zweit Briefe mit einem Gruß, dem Segen, Infos zur Sternsinger-Aktion und mit der Bitte um Spenden in die Briefkästen werfen.

Ukraine ist diesjähriges Beispielland

„Dass Kinder Kindern helfen, bleibt auch weiterhin relevant und kann mit kreativen Alternativen wunderbar umgesetzt werden“, sagt Zekorn.

Zudem, heißt es in der Mitteilung des BDKJ weiter, werde die Vorbereitung auf die Aktion aktuell stark in Digitale verlagert. So gebe es ein Online-Quiz zum diesjährigen Thema „Kindern halt geben“ oder den Aufruf, anderen Kindern mit Kreide Botschaften auf der Straße zu hinterlassen.

Die Sternsinger-Aktion unterstützt tausende soziale Projekte weltweit. Dabei steht jedes Jahr ein Beispielland im Vordergrund. Bei der kommenden Sternsinger-Aktion wird das die Ukraine sein.