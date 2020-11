Eigentlich mag er Münster – „eine sehr schöne Stadt“, sagt Fernsehjournalist Ulrich Klose. Trotzdem kam er in der jüngeren Vergangenheit nur hierher, wenn es schlechte Nachrichten zu berichten gab. „Letztes Mal war ich bei der Sache am Kiepenkerl in Münster“, erinnert sich das bekannte Reporter-Gesicht von RTL.

Diesmal bringt ihn die Berichterstattung zum Auftakt des Missbrauchsprozesses wieder zurück in die Stadt an der Aa, die er als „gemütlich“ bezeichnet. Davon ist beim Prozessauftakt im Landgericht natürlich keine Spur. Aber in einer Verhandlungspause erzählt der gebürtige Bielefelder, dass er früher immer mit seinen Eltern zum Zoo nach Münster gefahren sei.

Täglich auf Sendung

Heute fallen ihm die schönen Kneipen ein, wenn er nach der Domstadt gefragt wird. Und natürlich Fußball: Denn Klose, der in Düsseldorf wohnt, hängt den Farben seiner Geburtsstadt an: „Mein Herz schlägt für Arminia Bielefeld“, sagt der Vollblut-Reporter, der sich noch gerne an die Derbys gegen Preußen Münster erinnert, wie er sagt. „Das waren immer harte Kämpfe auf und hinter der Tribüne“, spielt Klose auf die Rivalität zwischen beiden Vereinen an.

Da gehört es sich natürlich, sich beim Kollegen zumindest nach der Situationen beim Viertligisten SC Preußen Münster zu erkundigen. Fast täglich geht Klose übrigens als Studioleiter NRW für RTL und n-tv auf Sendung.