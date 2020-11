Münster -

Von Joel Hunold

Nun also doch: Nachdem die WWU es im Sommer zunächst verneint hatte, will die Universität bereits in einem Jahr einen eigenen Studiengang in Hebammenkunde anbieten. In ganz Deutschland muss die Ausbildung von Hebammen akademisiert werden, das gibt die EU vor. Die Stadt wird von der Entscheidung der Uni wohl profitieren.