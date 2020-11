Münster -

Von Björn Meyer

Der medizinische Einsatz von Cannabis ist in Deutschland mittlerweile gestattet. Um den Bedarf zu decken, werden derzeit drei Plantagen in Deutschland gebaut. In Neumünster soll im Dezember die erste davon den Betrieb aufnehmen. Geplant wurde sie von zwei Münsteranern. Sie geben einen Einblick in ein ganz besonderes Projekt.