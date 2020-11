Noch ist es nur eine Planungsidee, über die die Politik zu entscheiden hat. Doch in der Verwaltung gibt es mit dem Immobiliendezernenten Matthias Peck einen gewichtigen Fürsprecher, der davon begeistert ist: Im Erdgeschoss des Stadthausturmes am südlichen Abschnitt des Prinzipalmarktes soll in der Nach-Corona-Zeit ein Café oder kleines Restaurant entstehen.