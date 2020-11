Keine Matheolympiade 2020 wegen Corona? Das sollte laut Regionalkoordinatorin Theresa Warnke nicht sein. Am vergangenen Freitag tüftelten wie jedes Jahr etwa 300 münsterische Schülerinnen und Schüler an den komplexen Mathe-Aufgaben dieses internationalen Wettbewerbs.

„Eigentlich tragen wir diese Großveranstaltung jährlich mit etwa 500 Gästen bei uns am Wilhelm-Hittorf-Gymnasium aus“, so Warnke. Das war natürlich in diesem Jahr nicht möglich. Dank der engagierten Mathelehrer aller Gymnasien Münsters und der Primusschule wurde eine dezentrale Version der Stadtrunde geplant, bei der alle Teilnehmer unter Einhaltung des Infektionsschutzes zeitgleich an ihrer eigenen Schule ihre Mathe-Aufgaben bearbeiten konnten, heißt es in einer Mitteilung.

Großes Interesse

„Es ist großartig zu sehen, mit welchem Engagement die Mathelehrer versuchen, ihren eigenen Schülern so viel Normalität wie möglich zu verschaffen und die Matheolympiade auch dieses Jahr stattfinden zu lassen“, freute sich Christian Schrand, Schulleiter des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums.

Denn das Interesse ist riesig: Rund 500 Schülerinnen und Schüler hatten bereits in der ersten Runde teilgenommen, von denen die besten 300 nun erneut in der Stadtrunde angetreten sind. Die besten elf werden die Stadt Münster in der nächsten Runde vertreten, in der dann die besten Mathematiker aus ganz NRW gesucht werden. Auf die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten warten Preise. Unterstützt wird die Veranstaltung von der münsterischen Firma „GuideCom“, heißt es.