Die Stadtwerke Münster warnen vor unseriösen Anrufern: Vermehrt berichten verunsicherte Bürgerinnen und Bürger von Anrufern, die sich als Vertreter der Stadtwerke Münster ausgeben und sensible Vertragsdaten wie Kunden- und Zählernummer erfragen. "Mit den so ergatterten Daten leiten die Anrufer einen ungewollten Wechsel des Stromanbieters ein", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Anrufer geben sich als Stadtwerke-Partner aus

"Immer wieder sind Stromverkäufer aktiv, die unter irreführenden Angaben Kunden zum Abschluss eines Stromliefervertrages bei einem anderen Unternehmen bewegen wollen", heißt es weiter. Mal geben sie sich als Partner der Stadtwerke Münster aus und behaupten, den Strom zu günstigeren Konditionen anbieten zu können. Mal erklären sie, die Stadtwerke könnten keinen Ökostrom liefern und Verträge müssten hierzu mit dem Wettbewerber abgeschlossen werden.

Das entspricht nach Angaben der Stadtwerke nicht den Tatsachen. Die Stromverkäufer kommen oft von einem anderen Energieversorger oder arbeiten selbständig auf Provisionsbasis für diese. Für viele Kunden wird das aber erst auf Nachfrage deutlich.

Stadtwerke rufen nicht zur Vertragswerbung an

Das Unternehmen stellt klar: Die Stadtwerke Münster rufen Kundinnen und Kunden nicht aktiv zur Vertragswerbung an. Das sei ohne ihre ausdrückliche Zustimmung ohnehin rechtswidrig. Die Stadtwerke raten, Anrufenden niemals sensible Daten wie Zählernummer oder andere Vertragsdaten zu nennen. Wer unsicher ist, ob ein Anrufer wirklich von den Stadtwerken Münster kommt, sollte das Telefonat beenden und sich an den Kundenservice der Stadtwerke Münster unter der Telefonnummer 0251/694 1234 wenden.

Sollte es zu einem unerwünschten Vertragsabschluss gekommen sein, haben Betroffene ein Widerrufsrecht. Der Vertrag kann im Regelfall innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. In einigen Fällen sind die Stadtwerke Münster bereits juristisch erfolgreich gegen diese Praktiken vorgegangen.