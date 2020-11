Telgte/Münster -

Von Stefan Flockert

Das Übungsgelände des Institutes der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in der Galgheide und auch der Hauptsitz in Münster sind in die Jahre kommen. Eine Modernisierung ist unumgänglich. Ein hoher zweistelliger Millionenbetrag soll in den nächsten zehn, vielleicht auch mehr Jahren investiert werden.