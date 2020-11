Nach einer Auseinandersetzung an der Friedrich-Ebert-Straße sucht die Polizei in Münster nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen kam es am Freitagabend gegen 20 Uhr zu einem Streit zwischen einem 44-jährigen Mann und einer unbekannten Person.

Wie die Polizei mitteilt, soll der unbekannte Mann im Laufe der Auseinandersetzung mit einem Gegenstand auf seinen 44-jährigen Kontrahenten eingeschlagen haben. Unter anderem soll dem 44-Jährigen gegen den Kopf geschlagen worden sein. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Bahnhofstraße. Rettungskräfte brachten den 44-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Täterbeschreibung

Nach Zeugenaussagen ist der Unbekannte etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und schmächtig. Er hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild und trug eine blaue Jacke. Auf dem Kopf hatte er eine schwarze Mütze. Hinweise nimmt die Polizei unter 0251/2750 entgegen.