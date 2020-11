„Die Arbeit ist etwas Unnatürliches. Die Faulheit allein ist göttlich.“ Das wusste schon Anatole France. Der französische Schriftsteller hat 1921 – die Älteren werden sich erinnern – trotz dieser Einstellung den Literaturnobelpreis bekommen. Auch wenn er bei diesem Satz höchstwahrscheinlich nicht an die Ludgeristraße gedacht hat, passte das ihm zugeschriebene Zitat am Samstagabend nur allzu trefflich zu der Szenerie vor der McDonald‘s-Filiale.

Auch die Burger-Buddys aus dem Land der kulinarischen Unmöglichkeiten dürfen ihr, nun ja, Essen den Kunden coronabedingt derzeit nur „to go“ mitgeben. Praktisch, dass direkt gegenüber, also auch für die treuesten Fast-Food-Fans zu Fuß erreichbar, ein Mauervorsprung bei der St.-Ludgeri-Kirche zum Gala-Dinner im Sitzen einlädt. Noch besser: Der Mülleimer für die Verpackung, die den Inhalt in Quantität und Qualität nicht selten übertrifft, ist ebenfalls nur wenige Meter entfernt.

Zweiter Mülleimer ganz in der Nähe

Und so quoll der Behälter am frühen Abend vor lauter Pommes-Packungen und Brause-Bechern nur so über. Daneben und darauf türmten sich weitere Kartons und Tüten, sodass sich der Gedanke an ein Kunstwerk eines Kapitalismus-Kritikers oder einer Umwelt-Aktivistin aufdrängte. Auch deshalb, weil fußgezählte 25 Meter entfernt, in Sichtweite, ein weiterer, aber gänzlich leerer Mülleimer stand.

Dass sich die Leute nicht die „Arbeit“, also ein paar Schritte gemacht haben, sondern sich in Faulheit übten, hätte einem ganz sicher nicht gefallen: Ray Kroc. Vom McDonald‘s-Gründer stammt nämlich das Zitat: „Wenn Du Zeit hast, Dich anzulehnen, hast Du auch Zeit sauber zu machen.“