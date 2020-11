Zwei Frauen haben am Samstag in der Innenstadt von Münster Hilfsbereitschaft vorgetäuscht und dabei einer 80-jährigen Frau die Brieftasche gestohlen. Das hat die Polizei am Dienstagmorgen mitgeteilt.

Die 80-jährge Münsteranerin wollte laut Polizei um 16.30 Uhr an der Königsstraße in einen Bus einsteigen, als die beiden Frauen an sie herantraten, ihr den Rollator abnahmen und ihn in den Bus hievten. Anschließend verließen die beiden Frauen den Bus wieder zügig. Später stellte die 80-Jährige fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde.

Die beiden Frauen sind etwa 15 und 25 Jahre alt und hatten längere dunkle Haare. Die Polizei nimmt unter der Rufnummer 0251 2750 Hinweise zu den Frauen und der Tat entgegen.