Studentinnen entwickeln nachhaltiges Zahnpulver

Nach dem Aufwachen und vor dem Schlafengehen gehört es fest dazu: das Zähneputzen. Viele machen das mit Zahnpasta aus der Tube. Aber es gibt auch immer mehr nachhaltige Alternativen. Zum Beispiel Zahnpulver aus natürlichen Inhaltsstoffen, plastikfrei und wiederauffüllbar. "Marie Greive, Oecotrophologie-Absolventin der Fachhochschule Münster, und Alexandra Petrikat haben ein solches mit ihrem Unternehmen „teethlovers“ entwickelt", heißt es in einer Pressemitteilung der Fachhochschule.

Nachhaltige Alternative für die Zahnpflege

„Ich habe damals Ökolandbau in Brandenburg studiert und wollte mein Leben nachhaltiger gestalten“, sagt Greive. Also fing sie an, Plastik in ihrem Haushalt so gut es ging zu verbannen. Bei der Zahnpflege gestaltete sich das schwierig. „Es gab einfach keine Alternative auf dem Markt. Deshalb habe ich Zahncreme selbst hergestellt.“ Ihre Freundin und Kommilitonin Alexandra machte es genauso. Als die beiden zufällig bei einem Lerntreffen von den gemeinsamen Zahnpflege-Entwicklungen erfuhren, taten sie sich zusammen – und wurden zum Team „teethlovers“.

„Wir haben gemeinsam viel recherchiert, experimentiert und ausprobiert und sind dann, nachdem wir alle unnötigen Inhaltsstoffe aus der Rezeptur geworfen hatten, beim Zahlpulver gelandet“, erinnert sich Petrikat. Dabei standen die hohe Wirksamkeit, wie Kariesschutz und Zahnfleischpflege, 100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe und Plastikfreiheit im Mittelpunkt.

Hundertprozentig natürlich: Wer „teethlovers“ bestellt, erhält ein Weckglas mit dem Zahnpulver. Dieses ist mit einem Bambusdeckel und einem Silikonring verschlossen. Foto: FH Münster/Katharina Kipp

Studierende machen sich selbstständig

Ihr Zahnpulver verteilten sie im Freundes- und Familienkreis. „Alle fanden es super und wollten mehr“, so Marie Greive. Also stiegen sie tiefer ein, beschäftigten sich mit den Rohstoffquellen und analysierten den Markt. Schnell stand fest: „Wir machen uns selbstständig!“ Marie Greive studierte inzwischen Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft an unserer Hochschule und konnte die Gründungsidee ins Studium integrieren.

Eine wichtige Unterstützung sei auch die Beratung von Gründungscoach Sandra Fuchs aus dem Gründungsteam von TAFH Münster GmbH und FH Münster gewesen. „Von ihr habe ich Tipps bekommen, und sie hat mir beim Erstellen des Businessplans geholfen.“ So kam es auch, dass Greive und Petrikat die Idee einer eigenen Manufaktur, in der das Pulver hergestellt wird, wieder verwarfen.

Verkauf über Homepage und in Unverpackt-Läden

„Unsere Ansprüche an Qualität und die vielen Regelungen und Richtlinien waren für uns einfach nicht haltbar“, erklärt Petrikat in der Mittilung. Also taten sich die Freundinnen mit einem Bio-Lohnhersteller zusammen, der ihre Rezepturen im größeren Maßstab produziert. Marie und Alexandra vertreiben es über ihre Internetseite teethlovers.de und über Unverpackt-Läden – auch in Münster.

Seit Juli ist ihr Produkt auf dem Markt. Und die erste Auflage, etwa 1000 Stück, war nach eineinhalb Monaten ausverkauft. Jetzt gibt es Nachschub, und die Geschäftsführerinnen blicken optimistisch in die Zukunft.