23 Bewohner eines Altenwohnheims in Coerde infiziert

Die Stadt Münster hat am Dienstag 31 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Damit ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle im Stadtgebiet auf 2556 gestiegen. Aktuell sind 426 Münsteraner infiziert, am Montag waren es 452.

Denn den Neuinfektionen stehen laut Mitteilung der Stadt 57 Gesundungen gegenüber. Insgesamt sind 2109 Menschen nach einer Infektion wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert. 21 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.

42 Covid-Patienten im Krankenhaus

In den Krankenhäusern werden aktuell 42 Covid-Patienten behandelt, davon 21 auf Intensivstationen. 16 Menschen müssen beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 80,2. Es befinden sich zurzeit 1722 Personen in Münster als Kontaktpersonen der Kategorie 1 (1291) oder als Reiserückkehrer (431) in Quarantäne.

Corona-Fälle in Altenwohnheim in Coerde

In einem Altenwohnheim im Stadtteil Coerde sind erneut Ansteckungen registriert worden. Damit hat sich die Zahl der nachgewiesenen Infektionen unter den Bewohnern in den vergangenen zwei Wochen auf nunmehr 23 erhöht. Davon sind vier Personen bereits wieder gesundet, ein Bewohner ist gestorben. Auch fünf Mitarbeiter haben sich bis heute infiziert. Hygiene-Maßnahmen, Untersuchungen und Kontrollen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der zuständigen WTG-Behörde.