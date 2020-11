Mehr als ein Jahr lang geht nach der Trennung eines 47-Jährigen und einer 31-Jährigen, beide aus Münster, alles gut. Der Mann erhält Besuchsrecht für die gemeinsame Tochter und nimmt dieses auch zuverlässig wahr. Bis er im Whats­app-Status seiner Ex-Freundin am 1. Mai 2020 ein Foto seiner Tochter sowie seiner Ex-Freundin mit dem neuen Freund der Frau entdeckt. Ab diesem Moment beginnt für die Familie der Münsteranerin ein Albtraum. Beschimpfungen, Telefonterror und Morddrohungen sind plötzlich an der Tagesordnung. Am Dienstag wurde nun der Prozess gegen den 47-Jährigen vor dem Landgericht eröffnet. Was ihm droht, ist völlig offen.

Ist der 47-Jährige schuldfähig?

Klar ist, der Mann hat die ihm vorgeworfenen Taten zumindest mehrheitlich begangen. Chatverläufe und Mail-Box-Aufzeichnungen belegen das. Auch er selbst stritt die Taten am Dienstag nicht ab, sondern entschuldigte sich dafür. Unklar ist dagegen, inwieweit der Mann schuldfähig ist, denn bislang sprechen laut dem Vorsitzenden Richter sämtliche Gutachten von einer psychischen Erkrankung des 47-Jährigen.

Die Münsteranerin, die ebenso wie ihre Mutter, am Dienstag als Zeugin vernommen wurde, äußerte sich vor Gericht auch über die Folgen des wochenlangen Terrors, bei dem der Angeklagte an verschiedenen Wohngebäuden der Familie aufgetaucht sei und dabei nicht davor zurückgeschreckt war, ihr, ihrem Freund, ihrem Bruder sowie ihrer Mutter mit dem Tod zu drohen. Zudem soll er an einem, der Wohnung seiner Ex-Freundin nahe gelegenen, Spielplatz das Gerücht verbreitet haben, der neue Freund der Frau sei pädophil.

31-Jähige leidet unter Schlafstörungen

Sie leide seit den Vorfällen unter Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit und weiteren Folgen der Geschehnisse. „Es war einfach so viel“, äußerte die Zeugin vor Gericht.

Der Angeklagte, der vor Gericht einen aufgeräumten Eindruck machte, sprach dagegen davon, dass mangelnde Medikamenteneinnahme aus Angst vor Nebenwirkungen sowie der Konsum von Cannabis für seine Tiraden ursächlich gewesen seinen. Der Prozess wird am 27. November fortgesetzt.