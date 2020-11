86-jähriger Covid-19-Patient in Münster gestorben

In Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es in Münster einen weiteren Todesfall gegeben – ein 86-jähriger Covid-19-Patient ist in einem münsterischen Krankenhaus gestorben. Das hat die Stadt am Mittwochmittag mitgeteilt. Damit erhöht sich die Zahl der seit Ende März an oder mit Covid gestorbenen Münsteranerinnen und Münsteraner auf 22.

Im Vergleich zum Vortag meldet die Stadt 23 registrierte Neuinfektion. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 2579 gestiegen. Davon gelten mittlerweile 2158 als genesen - 49 mehr als noch am Dienstag. Aktuell sind in Münster damit 399 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. Am Dienstag waren es 426.

In den münsterischen Krankenhäusern werden nach Angaben der Stadt 43 Covid-Patienten aus Münster behandelt, 20 davon auf Intensivstationen. 15 Menschen müssen beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 78,7.

Informationen für Bürger Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zu Corona haben sollten, wenden sich bitte grundsätzlich an die städtische Hotline unter Tel. 02 51/4 92-10 77. Da derzeit eine hohe Informationsnachfrage besteht und Wartezeiten möglich sind, werden Fragen auch via E-Mail unter corona@stadt-muenster.de beantwortet. ...