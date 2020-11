Eine Geschichte für Kinder in 175 Sprachen

Münster -

Von Renée Trippler

Der Münsteraner Philipp Winterberg veröffentlichte sein Kinderbuch „Bin ich klein?“ im Selbstverlag – mittlerweile ist es in 175 Sprachen übersetzt. In so viele, wie kein anderes Werk aus Deutschland, wie Winterberg jetzt erfuhr.