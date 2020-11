Staatsanwaltschaft fordert dreieinhalb Jahre Haft für 53-Jährigen

Prozess gegen den 53-jährigen Patrick B. aus Norderstedt , der im Sommer 2019 den damals neunjährigen Ziehsohn des im Missbrauchskomplex Hauptbeschuldigten Adrian V. schwer sexuell missbraucht haben soll, hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer dreieinhalb Jahre Haft gefordert, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Verteidigung plädiert auf "milde Strafe"

Außerdem habe die Staatsanwaltschaft auf „Haftfortdauer plädiert. Geht es nach ihr, kommt der Angeklagte zwischen dem Urteil, das für Freitag (27. November) erwartet wird, und dem Haftantritt nicht aus dem Gefängnis heraus. Die Verteidigung plädierte hingegen auf „eine angemessene milde Strafe“, so der Gerichtssprecher, und auf Haftverschonung zwischen dem Urteil und dem Haftantritt.

Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Am zweiten Verhandlungstag wurde eine Kriminalbeamtin, die das Opfer vernommen hatte, als Zeugin befragt, und ein Sachverständiger äußerte sich zu dem Angeklagten. Patrick B. – blauer Kapuzenpullover, Gesichtsmaske, nervös die Hände reibend – hatte sich am Montag gerade hingesetzt, da wurde, wie schon zum Prozessauftakt, die Öffentlichkeit vom Verfahren ausgeschlossen. Einen entsprechenden Antrag zum Schutz des Opfers hatte die Vertreterin der Nebenklage gestellt. Dem gab das Gericht statt, weil zu erwarten sei, dass in den Zeugen- und Gutachteraussagen schutzwürdige Details aus dem Leben des Kindes geschildert würden.

Patrick B. hat Vorwürfe eingeräumt

Patrick B. hatte sich am ersten Verhandlungstag zu den Vorwürfen geäußert, vor Prozessbeginn die Vorwürfe laut Staatsanwaltschaft eingeräumt und Angaben zu weiteren Beschuldigten in dem Gesamtkomplex gemacht. Der Hauptbeschuldigte Adrian V. aus Münster soll seinen Ziehsohn mehrfach anderen Männern für sexualisierte Gewaltverbrechen zur Verfügung gestellt und das Kind auch selbst immer wieder vergewaltigt haben.